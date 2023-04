Interviewer helpt woedende Etienne Vaessen: 'Dan neem ik jou nu in bescherming'

Etienne Vaessen zag RKC Waalwijk woensdag diep in blessuretijd een gelijkspel uit handen geven tegen Go Ahead Eagles. Isac Lidberg scoorde in de 95ste minuut de winnende goal en bezorgde de Waalwijkers daarmee een slechte avond. De sluitpost verscheen na de wedstrijd voor de camera’s van ESPN en kon zijn woede, met name over de arbitrage, maar nauwelijks bedwingen.

In de slotfase kende Vaessen een pijnlijk moment. De doelman verkleinde zijn doel en kwam daarna in botsing met Lidberg. "Ik mag trouwens niks over de scheidsrechter zeggen, maar hij (Lidberg) gaat er blind in en de scheidsrechter laat gewoon doorgaan terwijl ik die bal pak…”, begon Vaessen, die na zijn felle uitspraken na het duel met PSV (2-1 nederlaag) een voorwaardelijke schorsing kreeg opgelegd van de KNVB.

"Laat maar zitten", ging de RKC-goalie verder, die zich vervolgens alsnog kritisch uitliet over arbiter Martin van den Kerkhof. "Dan snap je het niet helemaal. Ik denk dat je spelers ook in bescherming moet nemen", aldus Vaessen. ESPN-interviewer Martijn van Zijtveld besloot om niet door te vragen. "Dan neem ik jou nu in bescherming, voordat je misschien gekke dingen gaat zeggen ”, zei de commentator.

Vaessen verscheen met een volgepakte rechterbovenbeen voor de camera's en had tijdens de wedstrijd al behoorlijk veel last van de harde tik. Omdat RKC niet meer kon wisselen, moest de goalie blijven staan. Diep in de blessuretijd zag hij zijn ploeg alsnog verliezen. "Bij die derde goal laten we voor de zoveelste keer onze man lopen. Ongelooflijk tijdens een standaardsituatie. Dat gebeurt ons gewoon veel te vaak", besloot Vaessen.