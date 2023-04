Joey Kooij legt wedstrijd FC Twente - Sparta na opmerkelijke actie stil

De wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam is zondagmiddag kort stilgelegd. Joey Kooij greep in toen er in de eerste minuut van de tweede helft plastic ballen op het veld werden gegooid.

Bij ESPN vermoeden ze dat de actie van de supporters te maken heeft met de aangescherpte regels. Zo mogen er geen voorwerpen op het veld worden gegooid waarmee spelers verwond kunnen worden. Onder meer vreugdebier is ook niet toegestaan. "Ik denk dat dit een soort cynische reactie van Vak P is op de regels die tegenwoordig gelden", aldus de commentator van dienst.

De wedstrijd lag een minuut stil alvorens er weer werd gespeeld. Sparta leidde op dat moment met 1-2 door twee doelpunten van Tobias Lauritsen.