Juventus bekroont topdag in Lissabon en helpt Nederland ook direct een handje

Juventus heeft zich in Lissabon geplaatst voor de halve finale van de Europa League. Nadat het vorige week thuis met 1-0 had gewonnen van Sporting Club de Portugal volstond een 1-1 gelijkspel tijdens de return. Met Sporting verdwijnt ook de laatste Portugese ploeg dit seizoen van het Europese toneel, wat gunstig is voor Nederland.

De Oude Dame zette met het succes een kroon op een dag waarop sowieso al flink gejuicht kon worden. In hoger beroep werden eerder op de donderdag namelijk de vijftien strafpunten die de club vanwege financiële malversaties kreeg opgelegd geannuleerd. Daardoor stijgt Juve in de Serie A van de zevende naar de derde plaats en in een ticket voor de Champions League ineens weer zeer realistisch.

Mocht de club die via de competitie alsnog niet binnenslepen, dan biedt de Europa League mogelijk een uitkomst. In het Estádio José Alvalade zette Adrien Rabiot de Italianen al vroeg op het juiste spoor. Nog binnen tien minuten maakte hij de 0-1. Tien minuten later kwam de thuisploeg, die eerder dit seizoen nog indruk maakte door Premier League-koploper Arsenal te elimineren, weer langszij. Marcus Edwards, die in het seizoen 2018-2019 door Tottenham Hotspur werd verhuurd aan Excelsior, passeerde Wojciech Szczęsny en bracht daarmee de spanning in de confrontatie weer helemaal terug.

Gescoord werd er echter niet meer, waardoor Juventus zich plaatst voor de halve finale van de Europa League, waarin Sevilla wacht. De Spanjaarden rekenden thuis overtuigend af met het Manchester United van Erik ten Hag.

Met Sporting verdwijnt ook de laatste Portugese ploeg dit seizoen van het Europese toneel. Eerder deze week was de kwartfinale van de Champions League ook al het eindstation van Benfica. Portugal kan daardoor geen punten meer pakken voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA, die bepalend is voor het aantal startbewijzen per Europees toernooi. Nederland verzekerde zich vorige week al van plaats zes, maar weet nu dat Portugal dit jaar geen kans meer heeft om nog wat van de achterstand goed te maken.