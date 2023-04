Kenneth Taylor reageert voor het eerst op pijnlijke avond in Parijs

Kenneth Taylor heeft voor het eerst teruggeblikt op zijn mislukte basisdebuut in het Nederlands elftal. De twintigjarige middenvelder van Ajax verscheen in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk aan de aftrap en werd al na een half uur naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman.

De wedstrijd in Frankrijk was amper een minuut oud toen Taylor zijn eerste verkeerde pass al verstuurde. Niet veel later liet hij zich aftroeven door Antoine Griezmann, waarna de Fransen de score openden. Koeman had na de 3-0 van Frankrijk genoeg gezien en verving Taylor door Wout Weghorst.

Enkele dagen later kwam Taylor tegen Gibraltar helemaal niet in actie. “Laat ik het erop houden dat het bij Oranje een leerzame periode was”, aldus Taylor in gesprek met De Telegraaf. "Sinds afgelopen dinsdag ligt de focus weer op Ajax en de Eredivisie."



Taylor heeft zijn zwakke wedstrijd in Frankrijk snel een plekje kunnen geven. "Door te beseffen dat iedereen op zijn werk weleens een slechte dag heeft. Elke dag hard blijven werken, is de basis. En dat doe ik", aldus Taylor, die er niet over peinsde om de afspraak met de krant - die al een tijdje stond - af te zeggen. "Natuurlijk niet. Dit hoort erbij."