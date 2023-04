KKD: Willem II komt met de schrik vrij en doet goede zaken in strijd om periodetitel

Willem II heeft prima zaken gedaan in de strijd om de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie. In Tilburg kwam de ploeg van Reinier Robbemond een 1-2 achterstand tegen De Graafschap te boven. NAC Breda zette eerder op de avond een grote stap richting de play-offs om promotie naar de Eredivisie.



Willem II - De Graafschap 3-2

Doordeweeks verspeelde Willem II een voorsprong in het restant van het duel met NAC, dat achttien minuten voor het einde gestaakt werd. Na de 1-1 konden de Tricolores een zege goed gebruiken om de eerste plaats in de vierde periode voor zich op te eisen. Elton Kabangu zette de ploeg in de eerste helft op voorsprong, Na rust kwam De Graafschap via Philip Brittijn en Camiel Neghli echter op een 1-2 voorsprong in het Koning Willem II-stadion.

Maar Willem II kwam die tegenslag te boven. Niels van Berkel zorgde voor de gelijkmaker, waarna Jeremy Bokila twintig minuten voor het einde de 3-2 eindstand op het bord zette. Door de zege gaat Willem II nu alleen aan kop in de vierde periode, met drie punten voorsprong op PEC Zwolle en Heracles Almelo, die beiden al zeker zijn van promotie naar de Eredivisie maar in de resterende drie wedstrijden nog om de titel strijden.



NAC Breda - Roda JC 4-2

Ook NAC Breda maakt nog alle kans op promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Hyballa won in eigen huis door een aantal fraaie treffers met 4-2 van Roda JC. Vooral de 1-0 van Victor Wernersson en de 4-2 van Sabir Agougil in blessuretijd waren van grote schoonheid.

Door de zege komt NAC in punten gelijk met MVV. Slechts op basis van een miniem verschil in doelsaldo zijn de Brabanders echter voorlopig vijfde op de ranglijst. Waar NAC +2 laat noteren, doet MVV het met +1 nét een doelpuntje minder.