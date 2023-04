KNVB bij bekerfinale tussen Ajax en PSV de dupe van de eigen regels

De KNVB staat zondagavond voor de eerste echte test. Gaat het de eigen ingestelde regels wel of niet naleven in de bekerfinale tussen Ajax en PSV? Zelfs als een deel van de fans kwaad zou willen, dan heeft het er alle schijn van dat de KNVB niet écht kan ingrijpen.

Een duel in Groningen werd gestaakt. Bij NAC Breda ging het mis. Een achtjarige supporter van PEC Zwolle werd vrijdagavond uit het stadion gezet. Ajax-PSV lag tijdelijk stil. Het is allemaal klein bier. Drie weken zijn de aangescherpte voorwaarden van de KNVB inmiddels actief. Bij een eerste waarschuwing wordt het duel tijdelijk stilgelegd, bij een tweede overtreding moet het duel definitief worden gestaakt, aldus de voetbalbond.

De afgelopen weken is het beleid heel strikt nageleefd. De KNVB liet de arbiters van dienst de regels zonder ruimte naleven, wat vooral in Breda en Groningen voor enige ophef zorgde. Joey Kooij was zoals gebruikelijk de uitzondering op de scheidsrechtersregel, maar wat de KNVB betreft had men ook bij FC Twente-Sparta ingegrepen. Het antwoord op de vraag wat de afgelopen weken waard waren, krijgen we zondagavond in De Kuip.

Daar kán de KNVB zijn eigen regels bijna niet hanteren. Als PSV wederom huishoudt tegen Ajax, hoe groot is de kans dan dat het duel uitgespeeld gaat worden? De nog altijd hangende netten gaan goed gegooide aanstekers niet tegenhouden. Het publiek rond het veld kan in elk geval de inhoud van de bierglazen richting de grensrechter werpen. Wie écht kwaad wil zondagavond in De Kuip, kan dat doen. En dan komt de bal bij de KNVB te liggen.

Want gaan zij de bekerfinale staken met alle gevolgen van dien? Midweeks inhalen of opnieuw uitspelen van deze kraker kan invloed hebben op de titelstrijd en/of de tweede plaats. Bovendien zou het heel de wereld overgaan als (een deel) van de bekerfinale in Nederland uitgespeeld moet worden zonder publiek. En wat gebeurt er als er nog enkele minuten te spelen zijn en het duel al lang en breed beslist is: wordt dan ook alles op touw gezet om dat korte stukje nog te volbrengen. Voor een kwaadwillend deel van een achterban van een team dat flink achter staat, kan het een manier zijn om de lijdensweg voortijdig te beëindigen.

Om nog maar te zwijgen over de lokale driehoek en de veiligheid. Hoe houden zij de supporters rustig als er niet uitgespeeld wordt? Dat is op de tribunes niet het meest eenvoudige karwei als een duel stilgelegd wordt, zo bleek in de laatste weken al. Het resultaat heeft invloed op de gemoedstoestand, maar als er zeventienduizend fans vanuit Rotterdam en Eindhoven na een helft terug moeten omdat er twee dwazen iets op het veld gooien, zorgt dat zeker voor onrust. Bovendien liggen de protocollen klaar met strenge beveiliging en het weghouden van de fans bij elkaar: kan dat zomaar worden omgegooid tijdens een wedstrijd of moeten fans heel lang in een vak gehouden worden met elkaar?

De kans dat de autoriteiten toestaan om een wedstrijd definitief te staken, lijkt nihil. Daarmee heeft de KNVB mogelijk geen kans om het eigen beleid uit te voeren. Vanwege de negatieve publiciteit, impact op het speelschema (al helpt de voorsprong van Feyenoord logischerwijs wel), maar bovenal met het oog op de veiligheid in en rond het stadion in Rotterdam. De KNVB kán de eigen ingestelde regels vermoedelijk niet naleven in de eerste wedstrijd waarin de voetbalbond écht een statement zou kunnen maken. Als dit scenario daadwerkelijk uitkomt, dan is er maar één conclusie: de op deze wijze aangescherpte regels van de KNVB zijn niet de oplossing voor een vervelend probleem.

