KNVB erkent: Joey Kooij ging in de fout tijdens FC Twente - Sparta Rotterdam

De KNVB erkent dat Joey Kooij in de fout is gegaan tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam. De scheidsrechter had de wedstrijd moeten stilleggen in de blessuretijd. Kooij handelde in strijd met de aangescherpte richtlijnen, door de wedstrijd te laten doorgaan nadat voorwerpen het veld op werden gegooid.

"De afgelopen tijd is helaas gebleken dat er aangescherpte maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de mensen die op het veld aan het werk zijn te waarborgen. Eén van deze regels is dat als er voorwerpen op het veld worden gegooid, de wedstrijd tijdelijk moet worden stilgelegd", stelt een woordvoerder van de KNVB tegenover het Algemeen Dagblad.

"Er werden voorwerpen op het veld gegooid bij FC Twente – Sparta, dus de wedstrijd had tijdelijk stilgelegd moeten worden. We gaan niet elke specifieke situatie toelichten, maar dit is helder", klinkt het. Het incident vond plaats nadat Sparta de 3-3 maakte en er in ieder geval één bierbeker op het veld belandde.

Kooij zette de wedstrijd wel kort stop toen supporters van Twente plastic ballen het veld op gooiden, maar liet het gedrag van de fans in de blessuretijd onbestraft. Sterker nog: hij kende Spartaan Shurandy Sambo een tweede gele kaart toe vanwege vermeend provocerend juichen. Dat was volgens de KNVB terecht.

"De scheidsrechter heeft terecht een gele kaart gegeven aan Sparta-speler Sambo voor zijn provocerende gedrag. Als we met z’n allen bezig zijn om het wangedrag uit de stadions te weren, dan helpt het provoceren van supporters niet."