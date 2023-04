Bier op het veld in Enschede, maar Joey Kooij laat wedstrijd doorgaan

De wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (3-3) had volgens de nieuwe reglementen stilgelegd moeten worden in de blessuretijd. Vlak na de 3-3 van Sparta werd immers minstens één beker bier op het speelveld gegooid. Toch besloot arbiter Joey Kooij om de wedstrijd voort te zetten.

Kooij, die de wedstrijd aan het begin van de tweede helft wél kort onderbrak nadat plastic ballen op het veld werden gegooid, zag dat Shurandy Sambo de 3-3 maakte en juichte voor het fanatieke Vak P. Hij maakte nog wat gebaren richting de fans en kreeg uiteindelijk zelfs een gele kaart van Kooij, wat zijn tweede van de wedstrijd was. Daardoor maakte Sparta de wedstrijd af met tien man.

In de tumult werd bier op het veld gegooid, maar dat zorgde niet voor een staking van de wedstrijd. Wel was duidelijk dat de sfeer gespannen was. Later in de blessuretijd haalde Jeroen Rijsdijk, de assistent-trainer van Sparta, zelfs Julio Pleguezuelo neer toen de verdediger van Twente het spel wilde hervatten. Dat kwam Rijsdijk op en rode kaart te staan.

Bekijk de video door te klikken op de tekst in onderstaande tweet.