Sambo verpest comeback Twente, provoceert publiek en krijgt rood

Het is Sparta Rotterdam zondag gelukt om een aanval van FC Twente op de vijfde plaats af te slaan. In een spectaculaire wedstrijd was het laatste woord aan de surprise van het Eredivisie-seizoen, die in de 91ste minuut via Shurandy Sambo de 3-3 maakte. De rechtsback kreeg vervolgens zijn tweede gele kaart van de middag voor het provoceren van het publiek.

Twente en Sparta maakten er een spectaculair eerste bedrijf van. Al na vijf minuten had Michel Vlap de mogelijkheid om de thuisploeg op voorsprong te zetten, ware het niet dat Sparta-doelman Nick Olij in de weg stond. Dat bleek de eerste twintig minuten wel vaker het geval, totdat Joshua Brenet alert reageerde op een voorzet van Vaclav Cerny en zo de 1-0 namens Twente op het scorebord zette. Het was alweer de zevende seizoenstreffer voor de rechtsachter. Sparta was tot dan toe alleen gevaarlijk geweest via een kopbal uit een corner van Mike Eerdhuijzen, maar dat bleek wel een voorbode voor de thuisploeg om alert te zijn op het kopgevaar dat de Rotterdammers dit seizoen al vijftien doelpunten opleverde. Doelpunt zestien liet dan ook niet lang op zich wachten. Na ruim een half uur moest Lars Unnerstall zijn meerdere erkennen in Sparta-spits Tobias Lauritsen. Vastberaden kopte hij de voorzet van Arno Verschueren tegen de touwen. De ommekeer werd tien minuten later bezegeld via diezelfde Lauritsen. De Deen reageerde alert om een rebound binnen te tikken.

De tweede helft begon met een welwillend Twente en een georganiseerd Sparta. Virgil Misidjan was op het uur het dichtst bij de gelijkmaker, waar even daarvoor een Spartaans doelpunt van Lauritsen werd afgekeurd voor buitenspel. Sparta had zijn zaakjes goed voor elkaar, totdat Dirk Abels plots zijn eigen keeper passeerde nadat de inzet van Ramiz Zerrouki op zijn voeten belandde. De gelijkmaker gaf Twente vleugels, want twee minuten later haalde Cerny van buiten het strafschopgebied doeltreffend uit en waren de rollen ineens weer omgedraaid. De voorsprong smaakte naar meer voor de thuisploeg, maar echte kansen om de voorsprong uit te breiden bleven uit. Sparta werd ook niet gevaarlijk en het leek erop dat Twente de punten in eigen huis gingen houden, totdat Vito van Crooij in de blessuretijd achter de bal ging staan om de vrije trap vervolgens op de lat te draaien. Shurandy Sambo was er in de rebound als de kippen bij om alsnog de 3-3 kiezelhard binnen te schieten.

In het daaropvolgende feestgedruis kreeg de rechtsback van Sparta zijn tweede gele en dus de rode kaart gepresenteerd vanwege te uitbundig juichen voor het thuispubliek. De blessuretijd werd door arbiter Joey Kooij nog wat verder gerekt en de spanning werd de assistent van Sparta, Jeroen Rijsdijk, te machtig. Hij ontving eveneens rood na een momentje van verstandsverbijstering. Sparta had overigens de vierde nog kunnen maken, maar Lauritsen ging voor eigen succes, daar waar hij het overzicht beter had kunnen behouden en Kitolano de kans had moeten bieden. Uiteindelijk was de neutrale toeschouwer deze middag de grote winnaar. AZ kan door dit gelijke spel van haar concurrenten goede zaken doen in de strijd om plek vier en haar voorsprong vergroten. Twente mag over twee weken in Emmen aantreden om de druk op Sparta te houden. Sparta neemt het in dat speelweekend in eigen huis op tegen PSV.

Man van de wedstrijd: Tobias Lauritsen