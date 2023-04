Een bizar moment in de blessuretijd van de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (3-3). De thuisploeg was op jacht naar het winnende doelpunt en Julio Pleguezuelo wilde het spel snel hervatten. Hij werd echter bij de zijlijn onderuitgehaald door Jeroen Rijsdijk, de assistent-trainer van Sparta. Die kreeg een rode kaart van arbiter Joey Kooij en leek meteen zijn excuses te maken, al was Pleguezuelo woedend.

