Assistent-trainer Sparta twee wedstrijden geschorst na merkwaardige actie tegen FC Twente

Jeroen Rijsdijk, assistent van Sparta Rotterdam-hoofdtrainer Maurice Steijn, zit de komende twee competitieduels niet op de bank van de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Rijsdijk krijgt een schorsing aan zijn broek gehangen nadat hij zondagmiddag een speler van FC Twente blokkeerde terwijl de bal nog in het spel was.

De ontmoeting tussen FC Twente en Sparta Rotterdam werd een waar spektakelstuk. De clubs zijn met elkaar in gevecht om plek vijf en zouden bij een overwinning dus een belangrijke slag slaan. FC Twente opende de voorsprong, maar Sparta stelde orde op zaken en boog de achterstand om in een 1-2 voorsprong. De overwinning ging echter niet naar de Rotterdammers, want FC Twente gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich zelfs naar 3-2. Een winnaar kwam er echter niet. Sparta kwam in de slotfase weer op gelijke hoogte, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.

In de slotfase liepen de gemoederen hoog op. Ook op de Spartaanse bank. Merkwaardig was het moment waar Rijsdijk FC Twente-speler Julio Pleguezuelo belette bij de bal te komen terwijl de bal nog in het spel was. Pleguezuelo struikelde door toedoen van de assistent-trainer van Sparta en dat leidde natuurlijk tot commotie langs de lijn. Scheidsrechter Joey Kooij zag zich genoodzaakt een rode kaart te trekken, waardoor Rijsdijk de laatste minuten vanaf de tribune moest beleven. Hij zag vanaf daar dat zijn ploeg, die op dat moment al met tien man op het veld stond, erin slaagde een punt over de streep te trekken.

De actie van Rijsdijk blijft dus niet zonder gevolgen. “Rijsdijk heeft direct na afloop van de wedstrijd zijn excuses aangeboden voor deze actie en de schorsing voor twee wedstrijden is geaccepteerd door trainer en club”, meldt Sparta op de clubsite. Rijsdijk mist daardoor de ontmoetingen met PSV (6 mei) en FC Volendam (13 mei). Hij maakt in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur op 21 mei zijn rentree. Sparta sluit de competitie week later af met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Bekijk de beelden van het merkwaardige moment in de Grolsch Veste hier terug.