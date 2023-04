Joey Kooij krijgt toch steun na veelbesproken slotfase bij duel tussen FC Twente en Sparta

Kees Kwakman heeft het opgenomen voor scheidsrechter Joey Kooij. De arbiter kreeg afgelopen weekend veel kritiek na de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam. Kooij besloot na een incident in de slotfase om Sparta-verdediger Shurandy Sambo weg te sturen in plaats van de wedstrijd te staken.

Sambo maakte in de slotfase gelijk in De Grolsch Veste en vierde dat vlak voor de fanatieke aanhang van Twente. Kooij besloot hem zijn tweede gele kaart te geven. "Dat was niet zo slim van Sambo", aldus Kwakman bij Voetbalpraat van ESPN. "Uiteraard is dat niet een reden om bier te gooien, spelers moeten gewoon kunnen juichen. Maar je moet niet op deze manier voor Vak-P gaan staan. Dan vraag je erom. Ik vond het uiteindelijk een uitstekende beslissing van Kooij. Alleen had hij achteraf ook moeten staken toen er bier op het veld kwam, ook al was het in blessuretijd."

Artikel gaat verder onder video

Marciano Vink zag dat het vervolgens ook mis ging bij de kraker tussen PSV en Ajax. Daar werd bij een 2-0 tussenstand een plastic beker gegooid richting Ajacied Steven Berghuis. Dat zorgde voor veel boosheid bij de toeschouwers in het Philips Stadion. "Er komt nu wel een soort schaamte. Je ziet dat de harde kern het veroordeelt. Dat zijn toch wel de gasten die het meest betrokken waren bij incidenten. Zij veroordelen het als er aan de lange zijde is gebeurt. Je krijgt toch het gevoel dat men het heel graag beter wil. Bij PSV was iedereen er in het stadion klaar mee."

Mario Been maakt zich op zijn beurt zorgen over de bekerfinale tussen PSV en Ajax, die elkaar aanstaande zondag treffen in Rotterdam. Daar zijn de veelbesproken netten voor een groot gedeelte weggehaald. "Dat snap ik in De Kuip weer niet. Feyenoord hangt iedere wedstrijd die netten op. Dan kun je al minder dingen op het veld gooien, dat is al een plus. Tijdens de bekerfinale hangen die alleen achter de doelen. Ik ben bang dat het zondag ook weer een paar stilgelegd gaat worden. Ik denk dat dit nog heel gaat duren", aldus Been, die het dus somber in lijkt te zien.