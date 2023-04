Kökçü en Tadic schudden elkaar nu wél de hand voorafgaand aan Klassieker

Orkun Kökçü en Dusan Tadic hebben elkaar de hand geschud voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. De aanvoerders van beide clubs deden dat niet toen ze elkaar op 19 maart troffen in de Amsterdam ArenA.

Bij de toss gaven de aanvoerders vorige keer alleen een hand aan (enkele) leden van de arbitrage, maar niet aan elkaar. Mario Been speculeerde dat het te maken had met de frustratie van Kökçü over de uitspraken die Tadic en John Heitinga deden voorafgaand aan de wedstrijd, dat Ajax favoriet zou zijn. In Turkije werd een ander motief genoemd.

Om aandacht te vragen voor de aardbevingen in Turkije en Syrië droegen negentien aanvoerders van Eredivisie-clubs een speciale aanvoerdersband. Tadic was destijds de enige die niét meedeed aan de actie, en dat zou bij Kökçü in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

