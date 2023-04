'Kökçü in belangstelling zes Premier League-clubs', The Mirror noemt grootste kanshebber

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü heeft over belangstelling niet te klagen. Volgens de Britse krant The Mirror zijn liefst zes clubs uit de Premier League geïnteresseerd in de middenvelder. Daarbij lijkt één club volgens de krant de beste papieren te hebben om Kökçü na dit seizoen te strikken.

Volgens de krant is Aston Villa namelijk de grootste kanshebber om Kökçü op te pikken in Rotterdam-Zuid. Eerder vandaag meldde Jan Boskamp juist nog dat Arsenal de beste papieren zou hebben om de Turks international als opvolger van Granit Xhaka binnen te gaan slepen.

Villa zou volgens de krant zelfs al een bod in Rotterdam hebben neergelegd, dat momenteel 'sterk overwogen' zou worden door de club. 'Zijn huidige contract loopt tot medio 2025', zo weet The Mirror te melden, 'en hoewel de Eredivsie-hoogvliegers hun man graag zouden behouden, zal een bod dat tegen de 45 miljoen euro loopt voldoende moeten zijn.'

Niet uitgewinkeld

Volgens de krant hebben de scouts van de huidige nummer zes van de Premier League, die onder trainer Unai Emery een indrukwekkende opmars maakte, Kökçü dit seizoen meerdere keren bekeken in Rotterdam. Daarbij was de middenvelder niet de enige Feyenoorder waarover zij met lovende rapportages terugkeerden in Birmingham, zo vervolgt het bericht. Ook topscorer Santiago Giménez zou zich namelijk in de belangstelling van The Villans mogen verheugen.