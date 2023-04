Koopmeiners straft ongekende blunder Patrício af en dompelt Feyenoord-beul AS Roma in rouw

Feyenoord-beul AS Roma is in de 31ste speelronde van de Serie A tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. De halve finalist van de Europa League ging op bezoek bij Atalanta en zou met een overwinning uitstekende zaken doen in de strijd om de Champions League-plekken. Maar niets bleek minder waar, want de Romeinen gingen op zeer pijnlijke wijze onderuit (3-1). Teun Koopmeiners zorgde, na een ongekende blunder van Rui Patricio voor het slotakkoord.

🚨🚨| GOAL: HORRIBLE mistake by Roma’s goalkeeper and Koopmeiners makes it THREE for Atalanta.



Atalanta 3-1 Roma.



pic.twitter.com/xGbAKK6l7n — CentreGoals. (@centregoals) April 24, 2023