Kou lijkt uit de lucht tussen Burak Yilmaz en Fortuna, gesprek volgt

De kou tussen Fortuna Sittard en spits Burak Yilmaz (37) lijkt uit de lucht. De Turkse aanvaller zorgde afgelopen zondag voor een hoop commotie door op Instagram schijnbaar zijn afscheid aan te kondigen. Woensdag verscheen hij echter 'gewoon' op het trainingsveld van de Limburgse club.

Fortuna won zondag het thuisduel met FC Groningen met 3-1, waardoor de club zich handhaaft in de middenmoot en zelfs nog mag dromen van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De verbazing was dan ook groot toen Yilmaz met zijn raadselachtige 'afscheidspost' op het sociale medium naar buiten kwam. Al snel werd gespeculeerd dat zijn nakende afscheid te maken zou hebben met het te laat uitbetalen van de salarissen voor de maand maart.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft de club echter aan de betalingsverplichtingen voldaan. Na het gewonnen duel met Groningen was de selectie van trainer Julio Velazquez twee dagen vrij, waarna woensdag de eerste training van de week op het programma stond. Yilmaz meldde zich 'gewoon' bij zijn ploeggenoten en trainde ook mee, zo blijkt uit foto's die de club zelf via Twitter verspreidde.

Tegenover de NOS heeft een Fortuna-woordvoerder laten weten dat hij verwacht dat er voorlopig geen einde komt aan het huwelijk tussen de club en de Turkse spits. "Hij heeft zich weer gemeld en dat is een goed teken", tekent de omroep op. Wel gaat Yilmaz vermoedelijk nog met de clubleiding om tafel over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. "Er zal ongetwijfeld een gesprek plaatsvinden, maar de inhoud daarvan ken ik niet", aldus de woordvoerder. Komende zondag wacht Fortuna een zware uitwedstrijd in Amsterdam, waar Ajax om 16.45 uur de tegenstander zal zijn.