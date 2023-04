'Kwakman zat na Feyenoord - Ajax volledig kapot op een stoeltje in de perskamer'

Kees Kwakman was erg ontdaan door de gebeurtenissen in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, zo merkte Valentijn Driessen na afloop. Kwakman was als analist voor ESPN aanwezig in De Kuip.

Kwakmans reactie op het gooien van een voorwerp richting Davy Klaassen zorgde voor de nodige kritiek. Hij leek te impliceren dat de spelers schuld hadden bij het incident waarbij Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd kreeg, maar dat was niet zijn bedoeling, maakte Kwakman vervolgens duidelijk op Twitter.

"Ook als analist overkomt dit je natuurlijk niet iedere week", verklaart Mike Verweij, clubwatcher van Ajax, in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Hij kaartte terecht het gedrag van de spelers aan. Dat rechtvaardigt niet dat er van alles van de tribune wordt gegooid. Kees zit veel op Twitter en schrok kennelijk nogal van de reacties, waardoor hij zich ging verontschuldigen, of in ieder geval dingen ging rechtzetten."

"Misschien had hij het niet meteen als eerste moeten zeggen, maar hij had gelijk, dus dan hoef je geen excuses aan te bieden", vindt Verweij. Daar is Driessen het mee eens. "Ik vond het echt belachelijk dat hij zich ging verontschuldigen. Hij had gewoon helemaal gelijk. Kees is iemand die graag praat, maar zat na afloop volledig kapot op een stoeltje in de perskamer. Niemand eromheen. Het is een eersteklas voetballiefhebber, die ook heel teleurgesteld was in al die spelers."

