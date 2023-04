Lachbui Arne Slot verrast Valentijn Driessen: 'Dat vinden trainers nooit leuk'

Valentijn Driessen staat nog altijd achter de opmerking die hij woensdag maakte tijdens de persconferentie van Arne Slot richting de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma. De journalist vroeg aan de trainer of hij benieuwd was naar zijn eigen ploeg tegen 'de eerste grote tegenstander in de knock-outfase'.

Slot barstte na de vraag van Driessen in lachen uit. "Uiteraard ben ik heel nieuwsgierig naar mijn eigen ploeg, maar dat ben ik elke wedstrijd. Elke grote wedstrijd die we spelen, waarvan we er al veel gespeeld hebben. Jongstleden ook in Europa tegen Shakhtar", reageerde Slot, waarna hij nog harder moest lachen. "Het is toch elke keer een spel tussen ons? Het is toch niet te geloven."

Driessen had de reactie van Slot niet zien aankomen. "Ik vroeg gewoon of hij benieuwd was naar zijn eigen team tegen de eerste grote tegenstander in de knock-outfase. Ik heb knock-outfase er wel bij gezegd, want anders slaat hij je om de oren", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Hij moest daar om lachen. Ik weet niet exact waarom, al denk ik wel te weten waarom. Het gaat natuurlijk om 'eerste serieuze tegenstander' en dat vinden trainers nooit leuk, want iedere tegenstander is serieus en het is een geweldige prestatie als je wint."

AS Roma is de tweede tegenstander van Feyenoord in de knock-outfase. De eerste was Shakhtar Donetsk. Voor de winterbreak eindigde Feyenoord bovenaan in een groep met Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz. "Tja. Winnen van Sturm Graz - waar ze uit trouwens van hebben verloren - en Lazio - ook uit van verloren... Shakhtar speelde met alleen maar Oekraïeners en een verdwaalde Braziliaan, het was voor de rest allemaal heel veel middelmaat. Dat vond ik geen echte tegenstander voor Feyenoord", aldus Driessen.