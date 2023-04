Liefhebbers opgelet, deze week wordt smullen geblazen: kraker in Engeland en mogelijke titel Napoli

Het einde van dit seizoen nadert met rasse schreden en dit betekent dat de beslissingen in de Europese aanstaande zijn. Wat dat betreft wordt deze week mogelijk heel belangrijk. Zo staat woensdagavond in Manchester een gigantische kraker op het programma en kan Napoli komend weekend al kampioen worden.

Woensdag 26 april staat al een tijdje met rood omcirkeld in de agenda van de liefhebbers van het Engelse voetbal. Waar Nederland alvast een voorschot neemt op de verjaardag van de koning, staat in de Premier League de kraker tussen Manchester City en Arsenal op het programma. De nummer twee krijgt bezoek van de koploper. Het verschil is momenteel vier punten in het voordeel van de club uit Londen, maar Manchester City heeft nog twee wedstrijden tegoed. Arsenal móét dus winnen, anders lijkt de landstitel opnieuw naar het blauwe deel van Manchester te gaan.

26 april: Manchester City - Arsenal (21.00 uur)

Komende zondag mogelijk al feest in Napels

In Italië kan de vlag bijna uit voor Napoli. De koploper van de Serie A stevende zondagavond lang af op een doelpuntloos gelijkspel bij Juventus, maar trok in blessuretijd alsnog aan het langste eind. Daarmee zette Napoli een enorme stap richting de landstitel, die nu écht binnen handbereik is. Het kan komend weekend zelfs al raak zijn voor de Napolitanen. Als zij zaterdag thuis winnen van Salernitana en nummer twee Lazio laat een dag later punten liggen bij Internazionale, dan kunnen de mensen in Napels de straat op. Het verschil is in dat geval twintig of negentien punten en met daarna nog zes wedstrijden te gaan, zou Napoli niet meer te achterhalen zijn door de achtervolgers.

29 april: Napoli - Salernitana (15.00 uur)

30 april: Internazionale - Lazio (12.30 uur)

Ook in Duitsland en Spanje wordt de titelstrijd vervolgd. In de Bundesliga is de spanning bovenin om te snijden. Borussia Dortmund is sinds zaterdag de nieuwe koploper, maar heeft slechts één punt meer dan Bayern München. Borussia Dortmund gaat vrijdag op bezoek bij Bochum, terwijl Bayern twee dagen later hekkensluiter Hertha BSC ontvangt. Op papier geen krakers, maar in de spannendste titelstrijd sinds tijden is elke wedstrijd natuurlijk cruciaal.

28 april: Bochum - Borussia Dortmund (20.30 uur)

30 april: Bayern München - Hertha BSC (15.30 uur)

Laatste kans voor Heitinga?

In Nederland zijn alle ogen gericht op De Kuip. Komend weekend staat er geen competitievoetbal op het programma, maar wel de bekerfinale tussen Ajax en PSV in Rotterdam. Voor beide clubs de uitgelezen mogelijkheid om het seizoen van nog een beetje kleur te voorzien. In het geval van Ajax een heel klein beetje. De Amsterdammers leden zondag een ontluisterende nederlaag in Eindhoven en hebben daardoor de tweede plek niet langer in eigen hand. John Heitinga mag vooralsnog blijven zitten, maar bij een nederlaag in De Kuip lijkt hij een verlengd hoofdtrainerschap in Amsterdam te kunnen vergeten.

30 april: Ajax - PSV (18.00 uur)