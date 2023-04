Liverpool beleeft opnieuw een pijnlijke middag: ongelukkige rol voor Van Dijk

Als er één club is die uitkijkt naar het einde van dit seizoen, dan moet dat Liverpool wel zijn. De ploeg van trainer Jürgen Klopp deed vorig seizoen nog mee om alle hoofdprijzen, maar stevent inmiddels af op een wel heel teleurstellend einde. De thuiswedstrijd tegen Arsenal was een mooie kans geweest om de draad weer op te pakken en goede zaken te doen, maar in plaats daarvan dreigt een pijnlijke middag. Mocht dat nog niet het geval zijn…

Liverpool leed vorige week een kansloze nederlaag bij Manchester City (4-1) en kwam een paar dagen op bezoek bij Chelsea niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De manschappen van Klopp hadden in de thuiswedstrijd tegen Arsenal dus wat recht te zetten, maar dat lijkt teveel gevraagd. De koploper uit Londen was in het eerste half uur een paar maatjes te groot voor Liverpool en leidde na 28 minuten al comfortabel met 2-0. Gabriel Martinelli opende na acht minuten de score. Daarbij was een ongelukkige rol weggelegd voor Virgil van Dijk, die de bal onbedoeld in de loop van Martinelli speelde. Twintig minuten later maakte Gabriel Jesus er 0-2 van. Mohamed Salah heeft de spanning inmiddels weer teruggebracht.