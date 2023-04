Maduro geniet: 'Hij was de beste bij Ajax na de rust, bijna foutloos'

Hedwiges Maduro vond Jorrel Hato de beste speler van Ajax in de tweede helft van het duel met Fortuna Sittard. De zeventienjarige linksback verving Youri Baas in de pauze en speelde volgens Maduro 'bijna foutloos'.

"Ik vond hem het sterkst van iedereen spelen in de tweede helft", zei Maduro bij ESPN na de 4-0 overwinning van Ajax. "Bijna foutloos, moet ik zeggen. Aan de bal was hij goed en maakte hij goede keuzes." Vanwege zijn leeftijd heeft Hato nog wel 'tijd nodig', weet de oud-voetballer. Ook is het voor Hato belangrijk dat hij genoeg oudere spelers om zich heen heeft.

"Als je heel veel jonkies bij elkaar zet, dan maakt dat wel uit. Er moet een goede mix zijn met meer ervaren spelers, die hem kunnen begeleiden. Maar in potentie is Hato verreweg de beste speler op de backposities", vindt Maduro, die over Jorge Sánchez zijn bedenkingen heeft. De rechtsback scoorde na een uur bijna uit een omhaal.

"Het is niet te peilen af en toe. Je ziet 'm ballen over de zijlijn tikken, maar ook mooie acties maken. Als die omhaal binnenvliegt, maakt hij een wereldgoal", aldus Maduro. "Je weet bij hem nooit wat hij kan en gaat doen. Zijn niveau moet omhoog, dat is duidelijk. Dat geldt voor alle backs. Ik zie wel dat hij het ziet, maar dat hij het niet kan uitvoeren. Dat is het probleem. Ik twijfel of hij het wel kan. Als hij onder druk staat, ziet hij wel waar hij naartoe moet, maar gaan ballen te vaak over de zijlijn, wordt hij geblokt of komt hij zelf in de problemen."