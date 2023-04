'Magische' Kuip duikt op in opvallend lijstje BBC, Ronald de Boer onder de indruk

Afgelopen weken kwamen de supporters van Feyenoord vaak slecht in het nieuws, maar donderdagavond tegen AS Roma zag de wereld er heel anders uit. De fans lieten zich op een positieve manier gelden en zorgden voor een geweldige sfeer in De Kuip. In het programma VoetbalCafé van Ziggo Sport zijn de analisten onder de indruk van het Rotterdamse publiek.

“Ze zijn op hun vingers getikt, er moest bij wijze van spreken een hele hand af. Maar gister moeten de Feyenoord-fans toch weer even gerealiseerd hebben dat dit de sfeer moet zijn”, vertelt Ronald de Boer. “Met die opblaasdingen. Het was gewoon gezellig, dat zag je gewoon. Die netten moeten nu gewoon weer weg en ik hoop dat ze er van geleerd hebben”, gaat hij verder.

Opvallend BBC-lijstje

Feyenoord boekte een 1-0 overwinning op Roma en heeft daarmee een uitstekend resultaat afgedwongen voor de return in Italië. De mannen van Ziggo Sport denken dat de ‘magie’ van De Kuip een belangrijk aandeel speelde in de overwinning. “Ik zag een lijstje van de BBC, met de meest angstaanjagende stadions ter wereld, en daar stond de Kuip bij”, vertelt schrijver Kluun. De Boer bevestigt de verhalen over het Feyenoord-stadion en deelt zijn ervaringen als speler. “Agressief, bij de warming up al. Je hebt het idee dat overal in het stadion een harde kern is”, zegt de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona.

De oud-voetballer was, naast de sfeer op de tribunes, ook behoorlijk onder de indruk van het spel van de Rotterdammers. “Ik heb er met bewondering naar gekeken. Iedereen doet gemakzuchtig over Roma, maar ze staan gewoon derde en er zitten nog drie Italiaanse clubs in de Champions League. Ik vond dat Feyenoord de betere ploeg was”, vertelde de analist.