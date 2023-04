Mahrez houdt treble-droom Manchester City met hattrick in leven

Manchester City heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de FA Cup. Dankzij een hattrick van Riyad Mahrez werd Sheffield United, de nummer twee van de Championship, op Wembley met 3-0 verslagen. Door de zege blijft City in de race voor een onvervalste treble: Premier League - FA Cup - Champions League.

Manchester City bereikte de laatste vier van de FA Cup zonder zelfs maar een doelpunt te hoeven incasseren. De ploeg van Pep Guardiola trof met Chelsea en Arsenal in de derde en vierde ronde de enige twee Premier League-tegenstanders, waarna in de vijfde ronde en de kwartfinale werd afgerekend met achtereenvolgens Bristol City en Burnley. Guardiola kon zaterdag niet beschikken over Nathan Aké, die met een blessure kampt. Verder hield de Spanjaard onder meer Kevin De Bruyne en eerste doelman Ederson op de bank, terwijl Sergio Gómez en Julián Alvarez juist wel weer eens mochten starten.

Sheffield United is op zijn beurt bezig aan een prima seizoen op het tweede niveau. De ploeg bezet de tweede plaats in de Championship achter Burnley en krijgt komende week de kans om promotie naar de Premier League, waaruit het twee jaar geleden degradeerde, definitief veilig te stellen. Bovendien bereikte de club de laatste vier in de FA Cup door onder meer Tottenham Hotspur de voet dwars te zetten.

Al binnen twee minuten had Sheffield een voorsprong kunnen nemen op Wembley. Na een hoekschop belandde de bal voor de voeten van aanvaller Iliman Ndiaye, die van dichtbij echter op City-doelman Stefan Ortega schoot. Na een kwartier meldde Erling Haaland, die wel 'gewoon' in de basis stond, zich voor het eerst. Van flinke afstand schoot de Noor zelfs laag raak, maar omdat hij even eerder een lichte overtreding op Oliver Norwood had begaan ging zijn 49ste treffer van het seizoen niet door.

Daarna slaagde de nummer twee van de Premier League er lange tijd niet in om Sheffield-doelman Wes Foderingham serieus op de proef te stellen, waardoor het er sterk op leek dat de eerste helft geen doelpunten op zou gaan leveren. Vlak voor rust had City echter toch een voorsprong te pakken. Daniel Jebbison haalde Bernardo Silva neer in het eigen strafschopgebied, waarna Riyad Mahrez vanaf elf meter voor de openingstreffer en tevens de 1-0 ruststand in het voordeel van City zorgde.

In de tweede helft bleef Haaland op zoek naar zijn treffer. Na een klein uur was hij opnieuw dichtbij, maar raakte hij het zijnet. Daarna eiste Mahrez de hoofdrol voor zich op. Eerst veroverde hij de bal op het middenveld, waarna hij de Sheffield-helft overstak en na weifelend optreden van de defensie ook de 2-0 achter Foderingham schoot. Amper vijf minuten later had de Algerijn zijn hattrick te pakken, toen hij op aangeven van Jack Grealish ook de 3-0 binnen kon werken.

Na de derde van Mahrez geloofde Guardiola het wel. Onder meer Haaland en Grealish werden naar de kant gehaald, zeker ook met het oog op het programma van komende week. Woensdag wacht de topper in de Premier League tegen koploper Arsenal. Bij winst nadert City The Gunners tot op twee punten en heeft de ploeg bovendien nog een wedstrijd tegoed, waardoor titelprolongatie zou lonken. Bovendien wordt in mei het tweeluik met Real Madrid in de halve finale van de Champions League gespeeld.

Gescoord werd er in de slotfase niet meer, waardoor Manchester City ruim wint van Sheffield United en weet dat het op 3 juni terugkeert op Wembley, als de finale van de FA Cup wordt gespeeld. Wie daarin de tegenstander is wordt zondag beslist. Dan staat het Manchester United van Erik ten Hag in de andere halve finale tegenover het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman en Jan-Paul van Hecke. Dat duel, eveneens op Wembley, begint om 17.30 uur.