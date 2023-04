Manchester City komt met statement: 'Schade aan de spelersbus van Liverpool'

Manchester City heeft een statement gepubliceerd over het gedrag van de eigen supporters tijdens en na de wedstrijd tegen Liverpool. De regerend landskampioen erkent dat er sprake was van kwetsende spreekkoren en dat een voorwerp richting de spelersbus van de tegenstander is gegooid.

De bus van Liverpool heeft schade opgelopen, zo meldt Manchester City. "Dergelijke incidenten zijn compleet onacceptabel en we veroordelen dit gedrag van de verantwoordelijke(n)", zo meldt de club. "We zullen het onderzoek van de politie op iedere mogelijke manier ondersteunen."

Daarnaast zongen supporters van de thuisclub over de Hillsborough-ramp. Zulke zogeheten tragedy chants komen bij veel Engelse wedstrijden. "We betreuren de pijn die deze spreekkoren teweeggebracht kunnen hebben en blijven met supportersverenigingen van beide clubs werken aan het uitbannen van zulke hatelijke spreekkoren."

Eerder deze maand spraken Jürgen Klopp en Erik ten Hag, de trainers van Liverpool en Manchester United, zich nog gezamenlijk uit over tragedy chanting. Er wordt door fans in Engeland geregeld gezongen over dodelijke gebeurtenissen uit het verleden, zoals de Vliegramp van München, geweldsincidenten in Europese affiches of de Hillsborough-ramp.