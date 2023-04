Mané krijgt steun na klap aan Sané: 'Hij stond als een man voor de spelersgroep'

Thomas Tuchel neemt het op voor Sadio Mané. De trainer van Bayern München heeft Mané weliswaar buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen TSG Hoffenheim, maar spreekt nog steeds het volste vertrouwen in zijn aanvaller uit. Mané is geschorst nadat hij ploeggenoot Leroy Sané een klap gaf na de 3-0 nederlaag tegen Manchester City van dinsdag.

Op de persconferentie van vrijdag werd Tuchel het hemd van het lijf gevraagd over het incident. "Het zou mooi zijn als wat in de kleedkamer gebeurt ook in de kleedkamer blijft", lachte de nieuwe trainer van de grootmacht. "Ik heb die avond en op woensdag gesproken met iedereen die erbij betrokken was."

Voorafgaand aan de training van donderdag bood Mané zijn excuses aan richting de spelersgroep. "Hij stond als een man voor de groep", zei Tuchel. De trainer vond het belangrijk dat Mané ondanks zijn schorsing betrokken blijft bij de spelersgroep. "Iedereen maakt fouten. Niemand is perfect."

"Ik ken Mané als een absolute topprof", voegde Tuchel eraan toe. "Ik ben de eerste persoon die hem verdedigt. Hij heeft zich nooit, maar dan ook nooit ergens schuldig aan gemaakt. Ik vertrouw hem volledig. Hij had mijn volste vertrouwen voor dit incident en dat heeft hij nog steeds, na deze fout. Iedereen heeft het recht om een fout te maken. Wat hij deed, ging in tegen onze gedragsregels binnen het team en bij Bayern München."

De oefenmeester gaf verder toe dat Mané nog niet de oude lijkt; zijn vorm van Liverpool heeft hij nog niet te pakken. "Ik denk niet dat het aan zijn fysiek ligt, maar dat hij misschien een stukje vertrouwen mist, zich nog wat meer op zijn gemak moet voelen en nog wat aanpassingsproblemen heeft."