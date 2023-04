Mats Wieffer stelt fans van Feyenoord gerust en kijkt uit naar heksenketel in Rome

Mats Wieffer kijkt uit naar de wedstrijd tussen zijn Feyenoord en AS Roma. De middenvelder kroonde zich vorige week tot matchwinner in de heenwedstrijd, maar weet dat er voor de Rotterdammers nog niks gewonnen is. Wieffer vindt het mooi om in een volgepakt Stadio Olimpico aan te treden.

Het was een drukke week voor Wieffer. Nadat hij tegen Roma had gescoord, zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord. De smaakmaker werd onlangs al in verband gebracht met een mogelijk vertrek uit De Kuip. "Ik heb mijn contract verlengd en dat zegt eigenlijk wel genoeg over wat mijn plannen zijn", aldus Wieffer op de persconferentie. "We moeten proberen dit seizoen eerst goed af te maken, dan zien we vanzelf wel. We hebben donderdag een moeilijke wedstrijd. Ik kijk niet verder vooruit."

De enige doelpuntenmaker van vorige week weet dat zijn ploeg behoorlijk wat mazzel had. Toch kan de 1-0 voorsprong van groot belang zijn voor Feyenoord. "Roma zal wat meer moeten komen. Ze hebben genoeg goede spelers. Het maakt niet veel uit wie er bij Roma spelen, het is een heel goed team. Ze weten dat ze moeten winnen, dus dat maakt het voor ons ook moeilijk", vertelde Wieffer, die zelf op scherp staat. "Dat zit wel in mijn hoofd, maar ik pak die kaart gewoon als het moet. Ik heb daar niet veel last van."

Eerder op de dag schoof José Mourinho al aan om namens Roma voor te beschouwen op de kwartfinale van de Europa League. De Portugees opperde dat hij hoopt dat de fans van Roma het Stadio Olimpico in vuur en vlam zullen zetten. Wieffer zal daar naar eigen zeggen niet zo snel onder de indruk van zijn. "Ik vind dat persoonlijk wel lekker, 70.000 man op de tribune. Het is lekker om voor veel mensen te spelen. Het is niet zo dat ik dan veel druk ervaar ofzo." Roma en Feyenoord trappen donderdag om 21.00 uur af.