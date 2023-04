Mbappé schiet Cavani uit de boeken en is twee fraaie mijlpalen rijker

Kylian Mbappé is zaterdagavond een record rijker. De sterspeler van Paris Saint-Germain opende de score in de topper tegen RC Lens, en schoot daarmee Edison Cavani uit de boeken. Mbappé maakte zijn 139ste doelpunt in dienst van de Parijzenaren en werd daarmee de nieuwe all-time topscorer van zijn club. De pas 24-jarige Fransman verschalkte doelman Brice Samba met een knap schot uit de draai. Naast dat Mbappé de nieuwe alle time topscorer is van PSG, heeft hij nu ook tegen iedere Ligue 1-club een doelpunt gemaakt.

Daar is hij dan: MBAPPÉ ✨

Hij duikt altijd weer op, 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́ en nu staat Lens met 1 man minder ook nog 1-0 achter... 😬#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCL pic.twitter.com/SGrAv55iX2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023