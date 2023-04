Mike Verweij: 'Haal hem weg en PSV speelt rond plek tien'

Mike Verweij heeft genoten van het spel van Joey Veerman tegen FC Volendam. PSV had zonder de 24-jarige middenvelder in de gelederen een stuk minder hoog op de ranglijst van de Eredivisie gestaan, denkt de journalist van De Telegraaf.

Veerman vertolkte zondag een belangrijke rol bij de 2-3 zege van PSV op Volendam. Bij zowel het eerste als tweede Eindhovense doelpunt verzorgde de middenvelder de voorassist. "Als je die pass bij de 0-1 en 0-2 van PSV ziet…", spreekt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf zijn bewondering uit.

Waar Veerman bij twee doelpunten betrokken was, miste hij in de slotfase wel een grote kans op de 2-4. "Dat was een redelijke kans", zegt Verweij voor gevoel voor understatement. "Maar haal Joey Veerman weg en ik denk dat PSV rond plek tien speelt."

Niet alleen Veerman, ook Xavi Simons haalt volgens Verweij het niveau van PSV flink omhoog. "Zij zijn wat mij betreft echt wel de vlaggen op de modderschuit", aldus Verweij.