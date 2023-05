Minder publiek dreigt: 'Voor een paar euro doen 23-jarigen het niet'

De kans is aanwezig dat er in de toekomst wedstrijden zullen zijn met minder publiek in de stadions van de Eredivisie. Het aantal stewards in de stadions neemt af en dat zorgt ook voor onveiligere situaties tijdens wedstrijden.

In de afgelopen jaren zijn er veel stewards verloren gegaan in het voetbal en dat komt mede door het gebrek aan respect van de supporters. “Het respect in stadions neemt af en de maatschappij verruwt”, geeft algemeen directeur van NEC Wilco van Schaik aan bij de NOS. “Als je pakweg 23 bent, ga je op dit moment niet voor een paar euro met zo’n geel hesje staan.”

De Nederlandse voetbalwereld wordt geteisterd door ongeregeldheden in de stadions. Denk aan het bebloede hoofd van Davy Klaassen nadat een voorwerp op zijn hoofd werd gegooid, een klap aan Jetro Willems door een supporter, biergooiers en veel gestaakte wedstrijden. “Mijn collega’s zijn er klaar mee. Die hebben zoiets van: dit moet onderhand eens stoppen. Hierdoor wordt nieuwe aanwas ook afgeschrikt”, geeft Olav, steward van PSV, aan.

Olav ziet het aantal stewards ook steeds verder afnemen. “Toen ik in 2015 begon, hadden we ruim vierhonderd stewards. Nu 270. Iedereen moet een stapje extra doen, bijvoorbeeld tijdens het fouilleren.” Volgens Frank Wijnveld, expert op het gebied van voetbalveiligheid, is corona de grote boosdoener. “Stewards zijn tijdens corona, toen in lege stadions werd gespeeld, weggewaaid.”

Daarom is het ook niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst minder publiek welkom is in de Eredivisie of in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige maand liet FC Den Bosch weten minder uitsupporters naar uitwedstrijden te nemen, omdat er onvoldoende stewards beschikbaar zijn. Ook Roda JC kreeg te maken met een staking van stewards. Als gevolg hiervan werd er uit tegen Almere City zonder publiek van de Kerkradenaren gespeeld.