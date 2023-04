Mourinho haalt Feyenoord aan in uithaal naar Lazio-collega Sarri

AS Roma verloor maandagavond met 3-1 van Atalanta Bergamo en zakte daardoor naar de vijfde plaats in de Serie A. Die positie geeft aan het einde van het seizoen geen recht op deelname aan de Champions League. Trainer José Mourinho haalde na afloop van de wedstrijd de duels met Feyenoord in de Europa League aan in een uithaal naar zijn Lazio-collega Mauruzio Sarri.

"Misschien was een nederlaag tegen Feyenoord beter geweest als we tot het laatst willen meedoen om een plek in de top-vier", sprak Mourinho tijdens de persconferentie na het verloren duel met de ploeg van Marten de Roon en de scorende Teun Koopmeiners. "Maar ik ben er niet aan gewend om te kiezen tussen Europese wedstrijden en de competitie", vervolgde de Portugees.

Daarmee sneerde Mourinho impliciet naar Maurizio Sarri, die met stadgenoot SS Lazio op de tweede plaats achter koploper Napoli bivakkeert. Sarri beklaagde zich dit seizoen meermaals over het gebrek aan kwaliteit in zijn selectie en stelde in Europese duels geregeld spelers op die in de competitie niet wekelijks aan de bak komen. Lazio werd uiteindelijk door AZ uitgeschakeld in de achtste finale van de Conference League, nadat het in de Europa League derde was geworden in de groep die door Feyenoord gewonnen werd.

"Als ik dat ook gedaan had, dan hadden we nu nog maar zeven wedstrijden te spelen gehad en konden we ons zonder druk of zorgen focussen op de competitie", aldus Mourinho. "Ik weet dat er een risico bestaat dat we de Europa League niet winnen en buiten de top-vier belanden", vervolgde de Portugese trainer, "maar er is ook een risico dat we die cup winnen én in de top-vier eindigen", besloot Mourinho.