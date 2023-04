Mourinho kruipt niet in slachtofferrol richting Feyenoord: 'Dat boeit mij niet'

José Mourinho is niet van mening dat zijn AS Roma vorige week donderdag op bezoek bij Feyenoord pech heeft gehad. De grootmacht uit de Serie A raakte in Rotterdam-Zuid zowel de paal als de lat. Dat overkwam Roma dit seizoen al vaker en daar heeft Mourinho een simpele verklaring voor.

Tijdens de heenwedstrijd tussen Feyenoord en Roma schoot Lorenzo Pellegrini een strafschop tegen de paal. Daarnaast werd een kopbal van Roger Ibañez via de lat weggekopt door Feyenoorder Oussama Idrissi. "Ik wil niet praten over pech, wij hadden het gewoon beter moeten doen", vertelde Mourinho woensdagmiddag op de persconferentie. "Het betekent voor mij wel dat we veel creëren. Het feit dat we blijkbaar voor de paal en lat raken, boeit me niet. Integendeel."

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord won in de eigen Kuip met 1-0 door een rake volley van Mats Wieffer. Zodoende zijn de Rotterdammers met een minimale voorsprong afgereisd naar de hoofdstad van Italië. Mourinho weet dat zijn ploeg niet in de war raakt van een kleine achterstand. "Natuurlijk hebben wij respect voor Feyenoord. Onze strategie zal zijn om meer te scoren dan Feyenoord. Het maakt mij niet uit of dat aan het begin of het einde van de wedstrijd is."

Mourinho hoopt de fans van Roma donderdagavond de weg naar het Stadio Olimpico weten te vinden. Dan zou zijn ploeg door ruim 70.000 fanatiekelingen worden aangemoedigd, terwijl de fans van Feyenoord niet welkom zijn bij de cruciale wedstrijd. "Ik weet dat wij een goed team hebben en een stadion dat altijd volledig achter ons staat. Niet alleen met juichen, maar ook met het zwaaien van vlaggen. Ik heb alle vertrouwen in mijn spelers en onze supporters."