Mourinho spreekt twee woorden Nederlands: 'Dat zijn de enige woorden die ik ken'

José Mourinho bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma van donderdagavond. De trainer was ruim een jaar geleden voor het laatst in Nederland, toen hij met AS Roma aantrad tegen Vitesse. Toen noemde hij de staat van het veld in het Nederlands 'ongelooflijk' en in gesprek met ESPN laat Mourinho weten dat hij nog één ander Nederlands woord kent.

"Dat was het enige woord dat ik ken. 'Ongelooflijk' en 'doei'. Dat is het", lacht Mourinho, die in het interview herhaalt wat hij ook al tegen Noa Vahle zei: dat hij zich de Conference League-finale van vorig jaar niet meer kan herinneren. "Ik ben het vergeten. Het is verleden tijd. Ik heb een vrij lange carrière, ik heb veel wedstrijden gewonnen en verloren."

"Dit is een ander verhaal, een andere wedstrijd, een andere competitie", maakt Mourinho duidelijk. "Deze wedstrijd doet ertoe, het maakt niet uit wat er vorig seizoen gebeurde."

De video is te bekijken door te klikken op de tekst in onderstaande tweet.