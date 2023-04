Noa Vahle verrast Mourinho: 'Herinner jij je dat nog? Ik niet!'

José Mourinho is de Conference League finale van vorig seizoen, die hij met AS Roma won van Feyenoord, al lang weer vergeten. Dat beweerde de Portugese trainer in ieder geval in een interview met verslaggeefster Noa Vahle.

The Special One was sowieso in vorm in het korte vraaggesprek. Net als eerder tijdens de persconferentie haalde hij de wedstrijd die hij in 2016 met Manchester United in De Kuip verloor nog eens aan. "Ze speelden toen goed en verdienden het om te winnen", herinnert Mourinho zich het spel van Feyenoord op die bewuste avond.

Op de vraag of hij een 'ander' Feyenoord verwacht dan elf maanden geleden in de finale in Tirana, moet Mourinho lachen. "Herinner jij je die wedstrijd nog steeds?", riposteerde de Portugees, waarop Vahle bevestigend antwoordde. "Ik niet!", vervolgde Mourinho. Volgens Mourinho staan mensen te lang stil bij verloren wedstrijden. "Al wint Feyenoord morgen met 10-0, ze kunnen de finale van vorig jaar niet alsnog winnen."

Tot slot wilde Vahle weten of Mourinho, die onder meer alle drie de Europese bekers in zijn prijzenkast heeft staan, nog grote doelstellingen in zijn trainersloopbaan heeft. "Ja, morgen winnen, dat is mijn droom", antwoordde Mourinho met een stalen gezicht. "En morgen om middernacht is het mijn grote droom om zondag van Udinese te winnen."