Noa Lang kan het niet laten en strooit via Instagram Stories zout in de wonden

Noa Lang heeft op Instagram een plaagstootje uitgedeeld aan de concurrent KAA Gent. Club Brugge won zelf met 7-0 van KAS Eupen, maar de Gentse ploeg verloor met 2-1 van degradant KV Oostende. Door deze resultaten doet de regerend kampioen van België nog mee aan de play-offs om het kampioenschap.

In de Jupiler Pro League wordt er altijd na de competitie nog play-offs gespeeld om het kampioenschap van België. De eerste vier ploegen doen daar aan mee en de punten van het huidige seizoen worden gehalveerd. Door de nederlaag van Gent en de overwinning van Club Brugge eindigde Blauw-Zwart als vierde en mocht het meedoen aan de kampioenspoule.

Tijdens de monsterzege op Eupen was Lang goed op dreef met een goal en een assist. De Oranje-international had hiermee een belangrijk aandeel in het bereiken van de vierde plaats in de Belgische competitie. In het gehele seizoen heeft de buitenspeler in 28 wedstrijden acht goals gemaakt en vijf assists gegeven.

Na afloop van het duel kon Lang zich dan ook niet inhouden en deelde hij op social media een plaagstootje uit aan Gent. Eerste zette de oud-Ajacied een clublogo van Oostende online, een verwijzing naar de nederlaag van Gent tegen die ploeg. Daarna kwam er nog een selfie met een ploeggenoot waarbij hij een zwart-blauw eendje vastheeft. Een subtiele verwijzing naar het lelijke eendje van deze laatste speelronde: Gent.