Man United beloont onder Ten Hag doorgebroken talent met langdurig contract

Manchester United heeft het contract van vleugelspeler Alejandro Garnacho opengebroken en verlengd tot medio 2028. Dat maakte de club van Erik ten Hag vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend. Toch was er ook minder nieuws voor de jonge Argentijn, die een streep moet zetten door zijn deelname aan het WK Onder-20.

Daarmee beloont United de in de Spaanse hoofdstad Madrid geboren Argentijn voor zijn definitieve doorbraak dit seizoen. Nadat interim-trainer Ralph Rangnick hem vorig seizoen had laten debuteren in de hoofdmacht gaf Ten Hag hem gedurende het seizoen steeds vaker het vertrouwen.

Artikel gaat verder onder video

Zo kwam Garnacho alleen in de Premier League dit seizoen al in vijftien verschillende duels voornamelijk als invaller binnen de lijnen. In november maakte hij in het uitduel met Fulham (1-2 winst) zijn eerste van zijn twee treffers voor de huidige nummer vier van de competitie. In het laatste duel van de groepsfase van de Europa League tegen Real Sociedad maakte de jonge buitenspeler bovendien zijn eerste Europese doelpunt, terwijl hij ook in de vijfde ronde van de FA Cup tegen West Ham United op het scorebord kwam.

Geen WK Onder-20

Momenteel ontbreekt Garnacho vanwege een enkelblessure in de selectie van Ten Hag. De Nederlandse trainer meldde vrijdag tijdens zijn persconferentie dat de laatste fase van de revalidatie inmiddels is aangebroken, maar dat Garnacho een streep zal moeten zetten door zijn deelname aan het WK Onder-20, dat vanaf 20 mei in zijn vaderland Argentinië wordt gespeeld. "We zullen hem niet laten gaan", was Ten Hag duidelijk over het niet afstaan van zijn groeibriljant.