Onduidelijkheid in Italië: kampioenswedstrijd Napoli mogelijk uitgesteld

De mogelijke kampioenswedstrijd van Napoli tegen Salernitana wordt naar verluidt een dag uitgesteld. Daardoor zou de club het behalen van de Scudetto live kunnen vieren in plaats van een scenario waarbij het zonder te spelen de Scudetto binnenhaalt.

Dat schrijft Corriere dello Sport. Aanvankelijk stond de wedstrijd tussen Napoli en het Salernitana van Tonny Vilhena gepland voor zaterdag 15.00 uur. Bij winst op de nummer veertien van de Serie A zou Napoli zondag de titel definitief binnen kunnen hebben. Daarvoor is het wel afhankelijk van het resultaat bij het duel tussen nummer zes Inter en nummer twee SS Lazio, dat zondag om 12.30 uur van start gaat. Als Lazio niet wint in Milaan, is de derde landstitel voor Napoli een feit.

Volgens de krant wordt het duel van Napoli echter met een dag uitgesteld. Een nieuw aanvangstijdstip is nog niet bekend, maar zal vermoedelijk ná dat van Inter - Lazio komen te liggen. Daardoor weet Napoli tijdens het duel al wat de concurrentie gedaan heeft en zou in het gunstigste scenario de titel direct na de wedstrijd gevierd kunnen worden.

Openbare veiligheid

Lorenzo Casini, de president van de Serie A, gaf woensdag al aan dat het duel van Napoli alleen zou worden uitgesteld als de openbare veiligheid in het geding zou zijn. Met dat argument zou zowel de burgemeester van Napels als de club vervolgens een uitstel hebben aangevraagd, wat volgens Corriere dello Sport ook is toegekend. De krant trekt die redenering echter zelf in twijfel. 'Het risico voor de openbare veiligheid is niet groter als de wedstrijd op zaterdag of zondag begint', schrijft het in een commentaar. 'Als de volgorde waarin wedstrijden gespeeld wordt gewijzigd wordt, komt de correctheid van de competitie in het geding', vindt de krant dan ook.