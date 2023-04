Ongekende misser in bloedstollende penaltyserie brengt Man United naar finale FA Cup

Manchester United heeft zich zondagavond ten koste van Brighton & Hove Albion geplaatst voor de finale van de FA Cup. Na 120 zinderende minuten, weliswaar zonder doelpunten, moesten strafschoppen de beslissing brengen. De eerste twaalf eindigden allemaal in het net, maar de dertiende werd door Solly March wild over het doel geschoten. Victor Lindelöf bezorgde de ploeg van Erik ten Hag uiteindelijk een plek in de eindstrijd, waarin Manchester City de tegenstander is.

Het treffen met Brighton & Hove Albion in de strijd om een plek in de finale van de FA Cup kwam voor Manchester United op een goed moment. Manchester United werd afgelopen donderdag weliswaar op pijnlijke wijze door Sevilla uit de Europa League geknikkerd, maar keerde zondag terug op een plek waar het nog niet zo lang geleden al succesvol was. Het Wembley Stadium vormde eind februari het strijdtoneel voor de eindstrijd van League Cup tussen Manchester United en Newcastle United. Daarin legde Ten Hag beslag op zijn eerste hoofdprijs (2-0).

Artikel gaat verder onder video

Waar Manchester United toen in de eerste helft al afstand wist te nemen van Newcastle United, was het tegen Brighton & Hove Albion in eerste instantie lang de onderliggende partij. De verrassende nummer acht van de Premier League kreeg al vroeg in de wedstrijd een vrije trap op een interessante plek, maar Alexis Mac Allister zag zijn inzet gekeerd worden door David de Gea. De Spaanse doelman had wat recht te zetten na zijn ongelukkige rol tegen Sevilla. Hij zag Brighton in de eerste helft een paar keer in volle vaart op zijn strafschopgebied afkomen, maar ingrijpen hoefde hij niet.

Ten Hag had in zijn basiself geen plek ingeruimd voor Tyrell Malacia en Wout Weghorst. Voormalig Ajax-speler Christian Eriksen verscheen wél aan de aftrap. De Deen kreeg in de eerste helft de beste kans namens Manchester United. Marcus Rashford behield het overzicht en vond de vrijstaande Eriksen, maar diens inzet was een prooi voor doelman Robert Sanchez. Het was een fase waarin Manchester United eindelijk wat druk kreeg op Brighton. Bruno Fernandes had kort daarvoor al net naast geschoten.

Kansen zat, maar geen doelpunten

Maar van enige druk van Manchester United richting het Brighton-doel was in de openingsfase van de tweede helft geen sprake meer. Brighton kwam opnieuw sterk uit de kleedkamer. Manchester United had aan een uitstekende redding van De Gea op een inzet van Julio Enciso te danken dat het niet op achterstand kwam. Kort daarna mocht Danny Welbeck redelijk vrij inkoppen, maar dat deed hij niet goed. Manchester United werd gedwongen te counteren. Met Rashford en Antony voorin is dat natuurlijk geen straf. De Braziliaan dwong doelman Sanchez tot een goede save.

Het werd een meeslepende strijd in de tweede helft, eentje die op en neer ging. De mogelijkheden werden wel minder, al moest De Gea zich nog een keer serieus strekken op een lage schuiver van Solly March. De vermoeidheid speelde op dat moment al een rol bij Manchester United, dat in de slotfase van de reguliere speeltijd nog flink onder druk kwam te staan en niet mocht klagen met een verlenging. Daarin kreeg Rashford de beste mogelijkheid namens Manchester United. De aanvaller dacht de bal in de verre hoek te plaatsen, maar Sanchez pakte uit met een uitstekende reflex.

Malacia en Weghorst waren op dat moment al binnen de lijnen gekomen, maar ook de gehuurde spits kon de bevrijdende 1-0 niet maken. Na ruim 120 minuten voetballen maakten Brighton en Manchester United zich dus op voor strafschoppen. De eerste twaalf strafschoppen eindigden allemaal in het net, waardoor het een lange serie leek te gaan worden. Ook Weghorst was trefzeker. De Oranje-international zag vervolgens dat March de zevende Brighton-strafschop wild over het doel schoot, waarna Lindelöf voor de beslissing zorgde. Ten Hag mag zich dus gaan opmaken voor zijn tweede bekerfinale in Engeland. Na Newcastle United is nu Manchester City de tegenstander. De huidige nummer twee van de Premier League was zaterdag met 3-0 te sterk voor Sheffield United. Riyad Mahrez nam alle doelpunten voor zijn rekening.