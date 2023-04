Onrust blijft in Amsterdam: 'Hij wil Van der Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten'

Ajax-watcher Mike Verweij is kritisch op het functioneren van Maurits Hendriks bij Ajax. De Chief Sports Officer (CSO) van de Amsterdammers is er volgens de clubwatcher van De Telegraaf voornamelijk mee bezig om zelf algemeen directeur te worden bij de regerend landskampioen en daarmee de huidige algemeen directeur, Edwin van der Sar, buitenspel te zetten.

"De manier waarop Maurits Hendriks zich momenteel profileert.. Je hoort steeds meer dat hij maar op een ding uit is. En dat is Van der Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten. Omdat hij na NOC*NSF ook Ajax achter zijn naam wil hebben", zegt Verweij, die vindt dat de CSO ook verantwoordelijk is voor de onrust binnen de Amsterdamse club. "Je krijgt steeds meer het idee dat al het voetbal uit de club wordt gesneden", doelt hij onder meer op het vertrek van Gerald Vanenburg

"Iedereen heeft heel erg het gevoel dat hij op de positie van algemeen directeur aast. "Ik heb Van der Sar daar zelf niet over gesproken. Maar de mensen die je binnen Ajax spreekt hoor je steeds vaker roepen dat Van der Sar zegt dat hij helemaal alleen staat", stelt Verweij. Dat dat is natuurlijk wel tekenend."

Verweij weet meer over Hendriks, zo geeft hij aan in de podcast van de ochtendkrant. "Ik hoorde afgelopen week dat Cees Vervoorn, oud-bestuurslid van Ajax, al had voorspeld dat Maurits Hendriks de boel bij Ajax naar zijn hand zou zetten. Hij had zelfs voorspeld dat hij (Hendriks red.) het grootste kantoor van De Toekomst zou hebben. En wat is er gebeurd? Hij heeft het wedstrijdsecretariaat eruit gegooid en zelf het grootste kantoor van De Toekomst", aldus Verweij.