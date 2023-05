Opstelling Ajax: Brobbey keert terug in de basis, twee wijzigingen

Ajax-trainer John Heitinga heeft zijn elftal voor de bekerfinale tegen PSV op een aantal posities veranderd in vergelijking met de onderlinge competitiewedstrijd van vorige week zondag. Dusan Tadic schuift door naar het middenveld, waardoor er in de voorhoede plek is voor Brian Brobbey.

In de bekerfinale moet Ajax het zonder Kenneth Taylor doen, want de middenvelder kreeg in de halve finale tegen Feyenoord een rode kaart en is dus geschorst. Hierdoor spelen Florian Grillitsch en Davy Klaassen in een controlerende rol en speelt Tadic als aanvallende middenvelder.

Edson Álvarez keert terug in de basiself van Heitinga. De Mexicaan was in de competitiewedstrijd nog geschorst, maar vervangt Calvin Bassey weer in de verdediging. In de competitiewedstrijd kreeg de Nigeriaanse verdediger nog veel kritiek op zijn sprong bij de 1-0 van Luuk de Jong tegen Ajax.

In de spits staat dus Brobbey, geflankeerd door Steven Bergwijn en Steven Berghuis. De oud-spits van RB Leipzig viel vorige week nog in tegen PSV en leidde met een verkeerde pass de 2-0 van Xavi Simons in. Voor de rest zijn er geen wijzigingen en verrassingen in de selectie.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Tadic, Klaassen; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.



