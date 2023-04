Opstelling Feyenoord: Slot kiest meteen weer voor Bijlow

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft Justin Bijlow terug in de basisopstelling gehaald voor het thuisduel met AS Roma. Net als vorig jaar voor de Conference League-finale maakt de sluitpost zijn rentree tegen de formatie van José Mourinho. Verder keert ook Alireza Jahanbakhsh terug in het elftal, dat verder geen verrassingen kent.

Bijlow stond de afgelopen maanden buitenspel vanwege een polsbreuk, maar kreeg mede door de goede prestaties van Timon Wellenreuther genoeg tijd om te revalideren. "Als het echt nodig was geweest, dan had Bijlow eerder kunnen spelen", zei Slot woensdag tijdens de persconferentie. Omdat de sluitppost normaliter de eerste keuze is, keert hij nu hij voor het eerst terug bij de wedstrijdselectie, ook meteen terug in het basiselftal.

Artikel gaat verder onder video

Verder is Lutsharel Geertruida de rechtsback van dienst, waardoor Marcus Pedersen weer op de bank begint. Voorin is Jahanbakhsh hersteld, waardoor Igor Paixao ondanks zijn fraaie doelpunt tegen RKC Waalwijk genoegen moet nemen met een plaats op de reservebank. Slot kiest daarmee voor de verwachte basiself. Quinten Timber en Patrik Walemark zijn de enige afwezigen bij de selectie van Feyenoord.



Amper elf maanden na de verloren eindstrijd in Tirana staat Feyenoord, nu in de kwartfinale van de Europa League, opnieuw tegenover het AS Roma van José Mourinho. Vooral aan de kant van de Rotterdammers is er veel veranderd in de tussentijd; liefst zeven van de elf basisspelers in Tirana verlieten Feyenoord afgelopen zomer. Is het sterk gerenoveerde elftal van Arne Slot dit jaar wél opgewassen tegen de Romeinen? De Spanjaard José María Sánchez is donderdagavond de arbiter van dienst in De Kuip.

Opstelling Feyenoord: Justin Bijlow; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman; Mats Wieffer, Sebastian Szymanski, Orkun Kökçü; Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez, Oussama Idrissi

Opstelling AS Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham