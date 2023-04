Opstelling Manchester United: Ten Hag zwicht eindelijk voor immense kritiek

Erik ten Hag heeft Wout Weghorst voor het eerst dit seizoen niet opgenomen in zijn basisopstelling voor een competitieduel van Manchester United. De 30-jarige spits begint aan het thuisduel met Brentford als reserve.

Weghorst werd na het verloren competitieduel van afgelopen zondag bij Newcastle United (2-0) nog stevig bekritiseerd in de Engelse media. Zo gaf de krant Manchester Evening News de Nederlandse spits de allerlaagste beoordeling van het hele elftal: een 2. 'Er zijn tijden waarop United-spelers lijken te twijfelen of ze Weghorst de bal moeten toespelen', signaleerde de krant.

Artikel gaat verder onder video

In plaats van Weghorst begint Marcus Rashford vermoedelijk centraal in de aanval tegen Brentford. Hij zal vanaf de zijkanten worden geflankeerd door Antony en Jadon Sancho. Op het middenveld kiest Ten Hag opnieuw voor Scott McTominay, Marcel Sabitzer en Bruno Fernandes. Achterin handhaaft de Nederlander Lisandro Martínez en Raphaël Varane in het centrum, terwijl Diogo Dalot en Luke Shaw als backs starten in de viermansdefensie voor doelman David de Gea.

Ten Hag gaat woensdagavond op zoek naar revanche voor de het uitduel met Brentford, dat al op de tweede speelronde werd afgewerkt. Zijn elftal liep toen tegen een ontluisterende 4-0 nederlaag aan. Omdat ook de openingswedstrijd tegen Brighton een week eerder al verloren was gegaan, begon het seizoen daarmee uiterst turbulent voor de Nederlandse trainer. Een zege op Liverpool in de derde speelronde bleek echter de opmaat voor een prima reeks, die echter na de winst van de League Cup in februari werd losgelaten.

FootballTransfers: De vier rechtsbacks die perfect zijn voor het United van Ten Hag