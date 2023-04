Orkun Kökçü is het zat en geeft duwtje aan Nicola Zalewski van AS Roma

Opvallende beelden van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma. Na een duel met Orkun Kökçü had Nicola Zalewski fysieke klachten aan de zijlijn. Zalewski rolde het veld in, mogelijk om tijd te rekken en de wedstrijd te ontregelen, tot ergernis van Kökçü. De aanvoerder ging in gesprek met zijn evenknie Lorenzo Pellegrini en uiteindelijk bedaarden de gemoederen. Het incident vond plaats na 28 minuten, bij een stand van 0-0.

