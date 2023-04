Oussama Idrissi maakt keuze tussen Arne Slot en Erik ten Hag: 'Hij was de beste'

Oussama Idrissi vindt dat Arne Slot de beste trainer is onder wie hij gedurende zijn carrière als profvoetballer heeft gewerkt. De 27-jarige aanvaller van Feyenoord werd in het verleden ook getraind door Erik ten Hag, Julen Lopetegui en Hervé Renard. "Maar Slot was de beste", laat hij weten in een interview in het Algemeen Dagblad.

Idrissi maakte bij AZ kennis met Slot en werd afgelopen zomer bij Feyenoord herenigd met de trainer. "Of hij de Europese top haalt, moet nog blijken. Maar ik zou hem wel durven aan te bevelen bij clubs", vertelt Idrissi. "Hij kan spelers ontwikkelen en teams leuk voetbal laten spelen. AZ eindigde onder hem in het door corona afgebroken seizoen ook gewoon gedeeld eerste met Ajax. Vorig jaar stond Feyenoord in de finale van de Conference League. En dit nieuwe Feyenoord doet in april nog op drie fronten mee."

Artikel gaat verder onder video

De kans is groot dat er komende zomer een einde aan de samenwerking tussen Slot en Idrissi komt. De trainer staat in de belangstelling van onder meer Tottenham Hotspur, terwijl de aanvaller - zoals het nu staat - na het seizoen terugkeert naar Sevilla. "Het is moeilijk om nu al vooruit te kijken. Eerst moeten we nog zeven mooie competitiewedstrijden spelen, nu staan we voor de halve finale van de beker en in de Europa League zitten we bij de laatste acht. Geloof me, nadenken over volgend seizoen is wat mij betreft nog heel erg ver weg."

De resultaten van de komende weken zullen volgens Idrissi ook invloed op zijn toekomst hebben. "Als je een scout bent van een grote club, dan wil je toch een speler van de kampioen van Nederland halen? En Feyenoord zelf zal ook meer mogelijkheden krijgen op financieel gebied als we prijzen winnen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier, maar ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over langer in de Kuip voetballen."