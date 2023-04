Parool neemt verleden Ajax-directeur Mislintat onder de loep en ontdekt grote verschillen

De Amsterdamse krant Het Parool heeft de transferresultaten van de kersverse Ajax-directeur Sven Mislintat (50) onder de loep genomen. De Duitser was in het verleden actief bij Borussia Dortmund, Arsenal en VfB Stuttgart. Tussen zijn prestaties bij die clubs zitten grote verschillen, zo ontdekte de krant.

Vooral bij Borussia Dortmund, waar Mislintat tussen 2009 en 2017 actief was als hoofdscout, presteerde hij uitstekend. Zo becijfert de krant dat het eerste elftal in zijn periode een piekwaarde van 491 miljoen euro vertegenwoordigde, terwijl de club 'slechts' 140 miljoen euro voor de betreffende spelers neer had geteld. Wat vooral opvalt is dat veel spelers die Dortmund met grote winst verkocht in Mislintat's periode, juist jong en (relatief) goedkoop werden ingekocht.

Zo kostten Ousmane Dembélé (35 miljoen) en Jadon Sancho (20,6) miljoen Borussia aanzienlijk minder dan de enorme bedragen waarvoor zij vertrokken. FC Barcelona telde zelfs 140 miljoen neer voor Dembélé, terwijl Manchester United 85 miljoen euro overhad voor Sancho. Ook met binnenlandse aankopen als Mats Hummels (gehaald voor 4,2, miljoen, verkocht voor 35) en Ilkay Gündogan (gehaald voor 5,5 miljoen, verkocht voor 27) maakte Borussia flinke winst.

Dat staat in scherp contrast met de cijfers die Mislintat kan overleggen uit zijn periode als directeur player recruitment bij Arsenal, een functie die hij tussen 2017 en 2019 bekleedde. "Onder heftige prestatiedruk in Noord-Londen durft Mislintat het plots niet meer aan om op jong talent te gokken, maar gaat hij vol op de oudebekendentour", schrijft de krant. "Met Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljoen euro), Henrikh Mkhitaryan (34 miljoen) en Sokratis Papastathopoulos (16 miljoen) zijn drie van Arsenals vijf duurste aankopen in deze periode spelers die Mislintat ook naar Dortmund heeft gehaald", zo verduidelijkt het artikel. Sportief leveren zij zeker hun bijdrage bij The Gunners, maar financieel schiet Arsenal daar weinig mee op. Alle drie de voormalig Dortmund-spelers verlaten het Emirates Stadium uiteindelijk transfervrij.

Bij VfB Stuttgart, waar Mislintat tussen 2019 en 2022 als technisch directeur fungeerde, ziet Het Parool juist weer kenmerken van de Dortmund-periode terugkeren. Hoewel de club onder hem meer uitgaf dan dat er aan transferinkomsten werd binnengeharkt, is een aantal spelers die door Mislintat gehaald zijn inmiddels veel meer waard dan hun oorspronkelijke transfersom. Het is voor Ajax dan ook te hopen dat vooral de slimme aankopen van Mislintat het verschil gaan maken, en dat hij in Amsterdam niet vervalt in de fouten die hij bij Arsenal maakte, luidt de conclusie van de lokale krant.