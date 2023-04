Pérez filosofeert hardop: 'Als Arne Slot trainer van Ajax was...'

Volgens Kenneth Pérez zou Ajax 'fluitend' kampioen van Nederland worden als Feyenoord-trainer Arne Slot aan het roer zou staan in Amsterdam. "Hij kan spelers een stukje beter laten spelen dan ze eigenlijk zijn", verduidelijkte de Deen voorafgaand aan De Klassieker in de KNVB Beker van woensdagavond.

Pérez schoof aan in de studio van ESPN om de voorbeschouwing en de analyse bij de kraker in De Kuip te verzorgen. Presentator Jan Joost van Gangelen werpt tegen dat Pérez de selectie van Feyenoord met zijn bewering 'misschien een beetje tekort' zou doen, maar dat vindt Pérez niet.

Volgens Pérez maakt Slot het verschil voor Feyenoord. In de ogen van de oud-speler van onder meer Ajax, AZ, FC Twente en PSV laat de Feyenoordtrainer zijn spelers feitelijk boven hun kunnen presteren. "Daardoor zijn ze met z'n allen het betere team", vindt Pérez. "Dan hoef je niet de absolute uitblinkers te hebben."

Tegelijkertijd is Pérez er nog niet over uit of John Heitinga een goede trainer voor Ajax is. "Hij is een beginnende coach, ik weet het nog niet", zegt Pérez. "Het enige dat ik weet is dat hij zeven op papier makkelijke wedstrijden heeft gewonnen", legt hij uit. "De enige wedstrijden waarin het er om ging heeft hij verloren. Dat waren Union Berlin en Feyenoord. Stel je voor dat hij daar had gewonnen, dan was het nu een hele andere vibe", besluit Pérez.