Perez wordt helemaal gek van PSV en Ajax: 'De Jong, hoe kun je dit niet zien?'

Kenneth Perez had in het programma Dit was het Weekend van ESPN geen goed woord over voor het niveau van de topper tussen PSV en Ajax. Het was een belangrijke, zo niet cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plek, maar dat kwam het niveau niet ten goede. Perez zag dat beide ploegen aan de bal heel slordig waren en rare keuzes maakten. Hij verbaasde zich vooral over een actie van Luuk de Jong.

“Niet zo heel goed”, reageerde Perez op de vraag wat hij van de topper tussen PSV en Ajax vond. “Ajax was heel, heel matig aan de bal. Er zaten zoveel slordigheden in het spel van beide ploegen. Ik had ook het gevoel dat het tempo te hoog was voor de spelers, waardoor je techniek je in de steek laat.”

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV laat vervolgens een serie van slordigheden en foute passes zien. “Jurriën Timber kan normaal gesproken heel goed voetballen, maar leverde de bal ook zomaar in. Guus Til die de bal onder zijn voet door laat gaan. Ook het langzame handelen. Florian Grillitsch, je bent de nummer 6, denk even vooruit wat je wil doen! Dit is ook geen goede bal van Grillitsch. Daarbij denk ik altijd: wat had hij gezien? Wat dacht hij?”, doelt Perez op een volledig mislukte dieptepass van de Oostenrijker op Steven Bergwijn.

Ook Ibrahim Sangaré, normaliter een betrouwbare speler bij PSV, deelde mee in het foutenfestival. “Hier is hij gewoon niet klaar om de bal te ontvangen. En Luuk de Jong, hoe kun je dit niet zien?!”, vroeg Perez zich hardop af. De Jong had Xavi Simons diep in de eerste helft tegenover Ajax-goalie Geronimo Rulli kunnen zetten, maar hij koos voor Johan Bakayoko. “Als je het hebt over de lamme tegen de blinde… Hoe kun je deze bal op Simons niet zien?”

Ook Klaassen en Bergwijn moeten eraan geloven

Perez ging nog wel even door. Vrijwel niemand ontsnapte aan de pijnlijke analyse van de Deen. “Davy Klaassen was al helemaal rampzalig. Dat was ook omdat hij aan het spel moest meedoen. Hij moet juist het eindproduct zijn. Steven Berghuis die dan een gekke bal geeft, maar moet je even kijken naar zijn reactie. Hij was helemaal klaar met zichzelf. Van al die slordigheden, al die fouten… Dan kom je nooit echt lekker in je spel en dat was natuurlijk wel koren op de molen van PSV.”