Pérez ziet in 'bijzondere trainer' droomkandidaat voor FC Twente

Nu Peter Bosz niet naar FC Twente gaat, moet er iemand anders worden aangesteld en Kenneth Pérez denkt dat Dick Schreuder uitermate geschikt is voor die positie. Al is het maar de vraag of ze bij Twente op Schreuder zitten te wachten.

Bosz gaf maandagavond bij Rondo aan niet naar Twente te willen, omdat het toch nog te vroeg is zijn carrière . Er werden gelijk verschillende namen genoemd om Ron Jans op te volgen, waaronder de naam Joseph Oosting. Schreuder zou ook genoemd zijn bij Twente. “Die is wel langsgekomen”, zegt clubwatcher Leon ten Voorde bij Voetbalpraat. “Kenneth springt nu uit zijn vel, want het is zijn droomkandidaat. Maar de naam Schreuder, ik weet niet of ze daar in Enschede op zitten te wachten.”

De verbazing is te zien bij Sjoerd Mossou en Pérez die dat niet kunnen geloven. “Alleen omdat die Schreuder heet”, zegt Mossou lacherig. “Omdat zijn broer niet bevallen is, mag hij ook niet,” reageert Vincent Schildkamp daar weer op. Ten Voorde probeert het toch nog even. “Je hebt een nieuwe technisch directeur daar en stel, Schreuder mislukt. Dat zit dan toch niet lekker.”

Schreuder doet het op het moment goed bij PEC Zwolle en staat op het punt om te promoveren naar de Eredivisie. “Ik vind hem (Schreuder, red) een bijzondere trainer”, geeft Pérez aan. “Ik vind dat FC Twente een bijzondere trainer verdient. Hoe hij bij Zwolle binnenkwam en eigenlijk nadat we gezegd hadden van die speler kan er niks van en die speler kan niet in dit systeem, heeft hij met ongeveer dezelfde spelers het omgedraaid en de kracht uit de spelers gehaald in plaats van de zwaktes. Nu gaat er een speler die opgegeven was naar Feyenoord.” Pérez trekt ook nog een vergelijking. “Ik vergelijk hem met Co Adriaanse. Die gaf energie en AZ is eigenlijk sindsdien aan de bovenkant van de Eredivisie gebleven.