Reactie van Idrissi na assist op Wieffer zorgt voor hilariteit bij ESPN

De wijze waarop Oussama Idrissi het doelpunt van Feyenoord voorbereidde tegen AS Roma, leek meer een kwestie van geluk dan van wijsheid. Idrissi sloeg zichzelf immers voor het hoofd toen hij de pass produceerde waaruit Mats Wieffer scoorde.

Idrissi passeerde Nicola Zalewski en reikte tot de achterlijn. Hij wilde eigenlijk een voorzet in het zestienmetergebied geven, maar bezorgde de bal onbedoeld bij Wieffer, die buiten de zestien stond. Wieffer wist zich wel raad met de bal en schoot raak in de linkerhoek. Bij Idrissi maakte de teleurstelling plaats voor vreugde.

Kenneth Perez vond Idrissi over het geheel niet sterk spelen. "Hij heeft dit soort wedstrijden weleens", zei de analist van ESPN. "Ik heb dit seizoen een aantal wedstrijden gezien waarin het nergens op leek. Op de een of andere manier heeft hij dan altijd nog één of twee momenten. Hij was vrij ongelukkig in eigenlijk alles wat hij deed in deze wedstrijd."

Toch was Idrissi met zijn assist beslissend. Perez kon wel lachen om de reactie van de buitenspeler. "Je moet even de herhaling zien. Hij denkt eigenlijk, en dat was goed opgemerkt door Kees (Kwakman, red.): oh, wat geef ik een slechte bal! Oh, wat een goede bal! Als hij straks voor de camera zegt dat hij Wieffer zag staan, dan hebben we de beelden."

Kwakman vond dat Wieffer de bal knap binnenschoot. "Hij raakt hem niet vol, maar misschien is dit wel de enige manier waarop je die bal moet schieten. Gelukkig raakt Alireza Jahanbakhsh hem niet, want die heeft geen enkele goede bal geraakt", zei Kwakman. Vlak voor het doel probeerde Jahanbakhsh de bal tevergeefs te koppen. "Maar hij eiste 'm nog wel even op", lachte Kwakman. "Voor de keeper is het een klotebal, met nog iemand ervoor."

Oussama Idrissi baalde zichtbaar na zijn pass op Mats Wieffer, die onbedoeld goed uitpakte 😅 #feyrom pic.twitter.com/ak13yJhNiP — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) April 13, 2023