Real slaat in vier minuten genadeloos hard toe en verslaat stug Cadiz

Real Madrid heeft zaterdagavond af weten te rekenen met Cadiz. De Koninklijke ging op bezoek bij de nummer vijftien van de ranglijst, en keek lang tegen puntverlies aan. Toen de tweeënzeventigste minuut aanbrak, ging het ineens hard voor de ploeg van Carlo Ancelotti en werd de 0-2 overwinning over de streep getrokken.

De titelstrijd in Spanje is zo goed als beslist. Real Madrid heeft een achterstand van dertien punten op Barcelona en heeft een wonder nodig om de Catalenen nog te achterhalen. In de Champions League kunnen de Madrilenen wel nog succes bereiken. De halve finale lonkt na een 2-0 overwinning op Chelsea. Zaterdagavond stond het onderonsje met nummer vijftien Cadiz het programma.

Real-trainer Ancelotti voerde een aantal wijzigingen door in zijn elftal. Spits Karim Benzema stond wel gewoon aan de aftrap. De ervaren Franse spits was namens De Koninklijke het dichts bij een doelpunt nadat hij een uitgelezen kans op de lat schoot. De thuisploeg Cadiz raakte eerder in de eerste helft ook al een keer het aluminium. Met de brilstand gingen beide ploegen aan de thee in Estadio Nuevo.

Minuut 72

Ook in de tweede helft hield het niet over wat de toeschouwers voorgeschoteld kregen, al zullen de fans van Cadiz natuurlijk kunnen leven met een puntje tegen Real. De thuisploeg staat vier punten boven de degradatiestreep en heeft de punten dus hard nodig. Toen langzamerhand het einde van de wedstrijd in zicht kwam, en de supporters van Cadiz steeds meer hoop kregen op een stunt, sloeg Real toe. Nacho Fernandez bracht de Madrilenen met een mooie knal op voorsprong en even later was het Marco Asensio die de score verdubbelde. Zo werd het uiteindelijk nog een comfortabele zege voor Real Madrid, dat morgen mag kijken of Barcelona het gat van dertien punten kan vasthouden.

Real vindt eindelijk 𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭 🥅

73 minuten waren de Madrilenen opzoek, maar nu vinden ze via Nacho Fernandez de 1-0! 🫡#ZiggoSport #LaLiga #CádizRealMadrid pic.twitter.com/MbsHPXKyf5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023