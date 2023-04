Rel Vandaag Inside voorbij? Rutte komt woensdag tóch niet naar de uitzending

Mark Rutte verschijnt woensdagavond niet in Vandaag Inside. De minister-president zou na zijn eerdere optreden terugkeren in de (voetbal)talkshow, maar heeft moeten afzeggen. Dat heeft alles te maken met de ziekte waarmee de premier kampt(e). Doordat een debat verschoven moet worden, kan hij woensdag niet met zekerheid zeggen de uitzending te halen.

Dat laat Vandaag Inside weten. Rutte heeft het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen laten verschuiven van dinsdag naar woensdag, omdat hij iets verkeerds had gegeten en ziek werd. Omdat niet duidelijk is hij of het debat al is afgelopen bij de start van de tv-uitzending, zal Rutte niet aanschuiven bij de mannen van VI.



Hoewel de vorige uitzending met Rutte voor een kijkcijferrecord zorgde, leidde het intern ook tot een conflict bij de heren. René van der Gijp was ontstemd over de manier waarop Johan Derksen en Wilfred Genee de premier aanpakten. In de vrijdaguitzending liet hij op tv zijn ongenoegen blijken (zie onder), wat bij zijn tafelgenoten weer verkeerd viel. Daardoor zat er deze week extra spanning op de uitzending van maandag en lag er min of meer een bom onder de uitzending van woensdagavond.

De vraag was of Genee en Derksen wederom zo kritisch zouden zijn richting Rutte, iets dat Van der Gijp niet juist vond. Omdat Rutte zijn optreden moet afzeggen, zal dat heikele punt in elk geval voorlopig van tafel zijn en kan de situatie rond de premier in alle rust besproken worden - vermoedelijk zelfs op tv. Mocht Rutte later wel alsnog zijn belofte inlossen en terugkeren bij Vandaag Inside, dan zal dat dan ongetwijfeld opnieuw besproken worden door de hoofdrolspelers.